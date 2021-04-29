صحة الدقهلية تبحث تطورات وضع كورونا واستعدادات المستشفيات

عقد اليوم الخميس الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اجتماعا موسع بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية مع مديري الادارات الفنية بمديرية الصحة وكذا مع مديرى المستشفيات الواقعة بنطاق المحافظة وذلك من اجل مناقشة كافة مستجدات الوضع الحالي المرتبط بفيروس كورونا لمستشفيات العزل ومراجعة و تقييم موقف كافة شبكات الغازات الطبية وةكذا كافة مخازن الاكسجين داخل تلك المستشفيات من خلال تشكيل لجان عاجلة بجميع مستشفيات الفرز والعزل بنطاق المحافظة حيث تقوم تلك اللجان بالمرور الدوري على شبكات الأكسجين والقيام بالتأكد من سلامة تلك الشبكات والوصلات و ضبط معدل الاستهلاك و مراقبة استهلاك الاكسجين للفرد بأسرة الداخلي و الرعاية .



فيما يأتى ذلك الاجتماع الموسع فى اطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد و ايماء لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتشكيل لجان عاجلة وفرق بمستشفيات الصدر و الحميات و مستشفيات العزل و الفرز وذلك لمراجعة و تقييم موقف شبكات الغازات الطبية و مخازن الأكسجين الطبي من حيث معايير السلامة و الصحة المهنية و معدلات الاستهلاك المتزايد .



كما قام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خلال الاجتماع بمناقشة مدى توافر اسرة العزل و زيادة اسرة العنايات و ايضا ضرورة متابعة حالات العزل المنزلي و تطورات حالتهم الصحية و الحرص على تطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لارشادات وزارة الصحة .



كما تناول الاجتماع الحديث التطرق لتطعيم فيروس كورونا و ضرورة حث المواطنين على التسجيل بالمنظومة الالكترونية لتلقي اللقاح و اوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أن اللقاحات تحقق الغرض بحماية الأفراد و المجتمعات نظرا لاهميته في المرحلة الحاليه للوقاية .



كما كلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية كافة مديري المستشفيات الواقعه بنطاق المحافظة بتحديد احتياجات كل مستشفى من الاطباء المكلفين الملتحقين ببرنامج الزمالة وذلك في التخصصات الملحة بالاضافة الى قيامهم بالعمل على حث جميع الاطباء الحاصلين على الزمالة و الدكتوراة والماجستير للعمل كمدربين للاطباء الجدد وذلك لاستمرار العملية التعليمية بشكل جيد .

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