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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يكرّم أبو العينين بجائزة " بصمة خير " للعمل الإنساني

الشيخ أحمد بن محمد
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يكرّم أبو العينين

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في ختام دورتها الثامنة، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بهذه المناسبة أمس (الأربعاء) في مقر متحف الاتحاد في دبي، تأكيداً لثوابت العمل الإنساني في دولة الإمارات، وتعزيزاً للجهود التشاركية في المجتمع.

وشملت الجائزة لهذا العام 12 فئة من أهمها جائزة "بصمة خير" حيث جاءت من من نصيب "مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري" من مصر .

واستلم الجائزة النائب محمد محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري التي تهدف إلى تنمية المجتمع من خلال تنفيذ المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية في كافة محافظات مصر.

وجاء ذلك لدور المؤسسة الفاعل في مجال العمل الإنساني، وخاصة في دعمها جهود مكافحة كوفيد-19 من خلال المبادرات والمشاريع المجتمعية الخيرية والإنسانية، عبر آليات مختلفة تسهم في خدمة الإنسان ومساعدته على تجاوز التحديات المختلفة.

الشيخ أحمد بن راشد أبو العينين دولة الامارات جائزة وطني الإمارات النائب محمد أبو العينين

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