بنتي لو عملت كده هقتلها.. نيللي كريم تكشف تفاصيل زواجها العرفى .. فيديو

من ورا أهلي

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن أنها تزوجت فى سن صغيرة وكان بدون علم أهلها، قائلة: "زواجي الأول كان بدون علم أهلي في سن صغير وكان عندي 16 عام، وبنتي لو عملت كده هقتلها، وأهلي رفضوا عشان كنت صغيرة، مشيرة إلى أنها غير ندمانة على هذا الزواج، لأنها كانت تحب زوجها وأنجبت منه ولدين.



وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زواجها بدون علم أهلها ولكن كانوا على معرفة بزوجها بشكل كبير، إلا أن أخيها عرف الزواج منها، معقبة: "أخويا قالي هقتله.. وعملنا حادثة بسبب الزواج".

ونفت الفنانة نيللي كريم، شائعات زواجها من رجل عربي، متابعة: "لم يحدث أن أراد رجل عربي الزواج مني، ومواصفات شريك عمري غير موجودة، والرجولة مواقف ووعود وتصرفات.. وفي كلام رجالة وفي رجالة أي كلام".



