ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما هيروين بالقليوبية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن القليوبية من ضبط "كمية لمخدر الهيروين- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- مبلغ مالى– هاتف محمول" بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية".
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.