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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعبة نيوتن الحلقة 17..منى زكى تعود لـمصر بعد زواجها والقبض على محمد ممدوح

منى زكى ومحمد فراج
منى زكى ومحمد فراج فى مشهد من لعبة نيوتن

شهدت الحلقة 16 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث منها زواج هنا “ منى زكى ” من مؤنس “ محمد فراج ” ، إلا أن هناك سيدة جاءت الى حفل الزفاف وقامت بتهديده ، مؤكدة انه السبب وراء دخول شقيقها السجن .

بعد زواج هنا ومؤنس قرر الطرفان النزول الى القاهرة  بعد ان ارتدت الاولى الحجاب ، حيث قام الاخير بنقل والدتها الى أحدى المستشفيات الكبرى ، وقد فؤجت شقيقتها بخبر زواجها . 

أما حازم “ محمد ممدوح ” فبعد توجهه الى المطار للسفر الى أمريكا ، قام بدر “سيد رجب ” بتقديم بلاغ ضده ، مما دفع الشرطة لأن تقوم بالقبض عليه قبل السفر .

منى زكى ومحمد فراج 
منى زكى 

أحداث الحلقة السابقة : 

شهدت الحلقة 16 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث، ومنها استلام  مؤنس “محمد فراج ” طفل هنا “ منى زكى ” ، والبدء فى إجراءات الزواج منها ، الا انه طلب منها إرتداء الحجاب أثناء عقد القرآن، على أن يقوما بعد ذلك بالسفر إلى القاهرة برفقة الطفل بمباركة زوجته الاولى  . 

 

أما حازم “ محمد ممدوح “ فقد أصر على ان يقوم بمحاولة انتاج عسل اخر مختلط بالافيون الى بدر” سيد رجب “ ، بعد ان فشل النوع الاول فى تسكين آلام أمينه ” عائشة بن أحمد" .

منى زكى 

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 16 يشعل السوشيال ميديا

محمد ممدوح يشارك متابعيه صوراً من كواليس مسلسل لعبة نيوتن

 

أبطال مسلسل لعبة نيوتن :

 

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

 

كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

 

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن. 

 

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

 

يقوم بإخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

أفيس مسلسل لعبة نيوتن 
مسلسل لعبة نيوتن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 1 تامر محسن سيد رجب محمد فراج مايان السيد محمد ممدوح منى زكى

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