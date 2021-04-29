الخارجية الأمريكية: تحديات كبيرة رغم إحراز "تقدم" على مستوى محادثات فيينا

أشارت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إلى أنه يتم إحراز تقدم وسط محادثات فيينا الجارية، ولكن في النهاية، من الضروري إجراء مزيد من المناقشات قبل التوصل إلى اتفاق رسميًا.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين خلال إحاطة إعلامية إن الطريق ما زال طويلاً أمام المحادثات، لكن الاتفاق يبدو في متناول المفاوضين.

واضاف برايس في إفادة صحفية “لقد تمكنا من المشاركة بشكل غير مباشر مع الوفد الإيراني في حوار بناء مدروس إلى حد كبير يشبه الأعمال التجارية ولكن لا يزال هناك مسافة كبيرة يجب قطعها، وما قلناه من قبل عن وجود طريق أمامنا أكثر من الطريق الذي خلفنا ، لا يزال ”.

وتابع "من العدل أن نقول إن بعض التقدم قد تم إحرازه، لدينا فهم أفضل لما قد يتعين علينا القيام به، إذا عادت إيران إلى الامتثال ، وتقييمنا أن الإيرانيين لديهم إحساس أفضل بما يتعين عليهم فعله لاستئناف امتثالهم لخطة العمل الشاملة المشتركة.



ومع ذلك، شدد أيضًا على أن "التحديات الكبيرة لا تزال قائمة" وأن المحادثات غير المباشرة "ليست على أعتاب اختراق".

كما نقل برايس إلى المراسلين أن الموقف الحالي مع إيران هو "أزمة ورثناها" ، وأنها كانت نتيجة جاءت من "إبعاد الولايات المتحدة وإيران نفسيهما" عن الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.