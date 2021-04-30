الزمالك يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة بيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريبات الجماعية للفريق التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء وبدون راحة عقب مباراة المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويبدأ الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري العام.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 40 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض 18 مباراة.