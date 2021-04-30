رابطة المحترفين الإماراتي تقرر تأجيل مباراة الفجيرة والوحدة حتى 15 مايو

قرر مجلس إدارة رابطة المحترفين الاماراتي في اجتماعه الذي عقد اليوم بتقنية الاتصال المرئي تأجيل مباراة الفجيرة والوحدة والمقرر لها يوم 3 مايو المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الخليج العربي على ستاد الفجيرة، لتقام بتاريخ 15 من مايو المقبل، وذلك بناء على القرار الصادر من الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع البعثات القادمة من جمهورية الهند باعتبارها منطقة موبوءة، ونظراً لقرار عزل فريق الوحدة وعدم خوضه لأي مباراة رسمية قبل 7 أيام من تاريخ وصوله.

وأشارت الرابطة إلى المعيار الذي يحكم عملها دوما هي المصلحة العامة وصحة وسلامة المجتمع التي يتم تغليبها على مصالح الأندية دون الإخلال بلوائح المسابقات، وبناءً على المستجدات والمعطيات المرتبطة بهذه المباراة.

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي وحضره كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.