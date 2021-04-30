أعراض فيروس كورونا من التهاب الحلق لـ صعوبة التنفس

أعراض فيروس كورونا من أكثر الأمور التي أصبحت تشغل بال الكثير من الأشخاص بالأخص خلال هذه الأيام مع زيادة أرتفاع الإصابات و الوفيات التي يشهدها العالم حاليا.



فيروس كورونا من الفيروسات التي يمكن أن تسبب عدوى لكل من البشر والحيوانات، تسبب عدة أنواع من فيروسات كورونا مرضًا خفيفًا في الجهاز التنفسي العلوي لدى البشر، يمكن أن يسبب آخرون ، مثل SARS-CoV و MERS-CoV ، أمراضًا تنفسية أكثر حدة.

في أواخر عام 2019 ، ظهر فيروس كورونا المستجد في الصين، انتشر هذا الفيروس منذ ذلك الحين إلى العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، تسبب عدوى SARS-CoV-2 مرضًا تنفسيًا يسمى COVID-19.

يمكن أن يكون لـ COVID-19 مضاعفات خطيرة محتملة ، مثل صعوبة التنفس والالتهاب الرئوي، لهذا السبب من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على علامات وأعراض COVID-19 وكيف تختلف عن الحالات الأخرى .

أعراض فيروس كورونا

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن متوسط فترة الحضانة لـ SARS-CoV-2 هو 4 إلى 5 أيامومع ذلك ، يمكن أن تتراوح في أي مكان من 2 إلى 14 يومًا.

لن يشعر كل شخص مصاب بعدوى SARS-CoV-2 بتوعك، من الممكن الإصابة بالفيروس وعدم ظهور الأعراض، عندما تظهر الأعراض فإنها عادة ما تكون خفيفة وتتطور ببطء.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

حمى تتفاقم تدريجيًا

سعال يتفاقم تدريجيًا

إعياء

ضيق في التنفس

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أحيانًا من أعراض إضافية ، مثل:

سيلان أو انسداد الأنف

إلتهاب الحلق

صداع الراس

آلام وآلام في العضلات

الإسهال والقيء وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى

قشعريرة

الاهتزاز المتكرر لتتماشى مع القشعريرة

فقدان حاسة التذوق أو حاسة الشم

تلون أصابع اليدين والقدمين

التهاب باطن العين



تأثير أعراض الجهاز التنفسي

تشير بعض الملاحظات إلى أن أعراض الجهاز التنفسي قد تتفاقم في الأسبوع الثاني من المرض، يبدو أن هذا يحدث بعد حوالي 8 أيام.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن حوالي 1 من كل 5 أشخاص مصابين بـ COVID-19 يصابون بمرض خطير.

يمكن أن يصاب هؤلاء الأفراد بالتهاب رئوي حاد أو فشل تنفسي، قد تتطلب الأكسجين أو التهوية الميكانيكية.

أعراض الطوارئ

تشمل الأعراض التي يجب أن تستدعي زيارة فورية لغرفة الطوارئ ما يلي:

-صعوبة في التنفس

- ألم مستمر في الصدر أو ضغط في الصدر

-صعوبة في الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا

-الزُراق ، الذي يُسبب الشفاة الزرقاء أو الوجه الأزرق

تظهر أعراض مرض كوفيد -19 عادةً في هذا الترتيب