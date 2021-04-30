دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على مرضى السكري بعد الشفاء

لايتوقف تأثير فيروس كورونا على بعض المشكلات التى يسببها فى الجهاز التنفسي حين الإصابة به بل يسبب مضاعفات فى أماكن عديدة من الجسم وللأسف تستمر فى كثير من الأحيان بعد الشفاء ومن بينها اضطراب مستوى الجلوكوز عند مرضى السكرى.

كشفت دراسة أجرتها منصة إدارة مرض السكري بالهند ،أن أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يتعايشون مع مرض السكري حاليًا يعانون تقلبات في مستوى الجلوكوز في الدم بعد تشخيص إصابتهم بـ فيروس كورونا.

اهم 3 مشاكل بعد التعافي

وحسبما جاء فى موقع “menafn ”فإن الدراسة الاستقصائية أجريت على 800 شخص مصاب بالسكري على منصة BeatO لتحليل تأثير فيروس كورونا على مرضى السكري ، في الأشهر الثلاثة اللاحقة بعد تقرير كوفيد الإيجابي ، تم العثور على مستويات الجلوكوز في الدم. بنسبة 28 في المائة في الشهر الأول ، و 17 في المائة في الشهر الثاني و 11 في المائة في الشهر الثالث.

تم ملاحظة أنه ما يقرب من 62 في المائة من الأشخاص تغيراً في أوزانهم. وجد حوالي 37 في المائة تقلبًا في مستوى ضغط الدم لديهم ، كما أن الضعف وآلام الجسم والإرهاق هي أهم ثلاث مشكلات أخرى حدثت خلال فترة التعافي.

كيف يؤثر فيروس كورونا على مصابي السكري والأمراض المزمنة؟

يتعرض الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معينة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة لخطر أكبر للإصابة بـ فيروس كورونا ومضاعفاته إذا لم تتم إدارة حالتهم الصحية بشكل جيد، لقد لوحظ أن مرضى السكري هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

أحد الأسباب هو أن مرض السكري يؤثر على جهاز المناعة لدينا بطريقة تجعل من الصعب على الجسم محاربة الفيروس ؛ قد ينتشر الفيروس في بيئة ترتفع فيها نسبة الجلوكوز في الدم، وهناك أيضًا حالة من الالتهاب في مرض السكري والتي تستمر في فيروس كورونا تجعل التعافي من المرض أكثر صعوبة.