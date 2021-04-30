أبرزهم حمد الله| النصر السعودي يفقد 3 نجوم في ثمن نهائي أبطال آسيا

أكد تقرير صحفي، أن فريق النصر السعودي، سيفقد 3 من نجومه، في ذهاب الدور ثمن النهائي، من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة “ الرياضية” السعودية، أن النصر سيفقد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، كلا من عبد الرزاق حمد الله وعبد الله مادو وعلي لاجامي، بسبب التراكم البطاقات، حيث حصل الثلاثي على بطاقات صفراء، أمام السد القطري، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل النصر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا كمتصدر لمجموعته، وذلك بعد فوزه على السد القطري بهدفين مقابل هدف.

ويستعد النصر حاليا، لمواجهة الفيصلي، المقرر لها، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الـ 12.