منى زكي بفستان الزفاف داخل مشاهد لعبة نيوتن

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي صور للنجمة منى زكي خلال مشهد زواجها من الشيخ مؤنس “محمد فراج” ضمن أحداث مسلسل “لعبة نيوتن”، وظهرت في الصور مع مصمم الملابس.

وشهدت الحلقة ارتداء "هنا" منى زكى فستان زفاف المحجبات الذى أحضره لها "مؤنس" محمد فراج استعدادا لعقد القران، وقامت بخلع دبلة زواجها من "حازم" محمد ممدوح بعد أن طلقها.





وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.





مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.