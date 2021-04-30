سياسة واقتصاد القاهرة تعلن إدراج مجلتها في قاعدة بيانات الجمعية الأمريكية للاقتصاد

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،عن تحقيقها إنجاز جديد بإدراج مجلة الكلية Review of Economics and Political Science ضمن قاعدة البيانات الأمريكية EconLit Database التابعة للجمعية الأمريكية للاقتصادThe American Economic Association.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية،إن إدراج مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في قاعدة البيانات الأمريكية يعكس التزام المجلة بقواعد الجودة العالمية في الأبحاث المنشورة بها، مُشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة كبيرة ومهمة نحو إدراج مجلة الكلية في قواعد البيانات الأخرى مثل سكوبص Scopus وكلاريفت Clarivate Analytics وهو ما تسعى الكلية لتحقيقه للمحافظة على أهدافها الاستراتيجية وشعارها الرئيسي والمتمثل في الالتزام والتميز.

وأكد عميد الكلية، حرصه على دعم قطاعات الكلية وأنشطتها المختلفة بما يلبي طموحات الكلية ورؤيتها الاستراتيجية الرامية للمحافظة على المكانة المتميزة التي حققتها الكلية وجودة الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها، وبما يخدم المجتمع والدولة والعالم، مشددًا حرص الكلية على الاستمرار في التقدم عالميًا بما يعزز مكانة مؤسسات التعليم والنشر العلمي المصرية عالميًا.

ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير والتهنئة لكل القائمين على المجلة بهذا الإنجاز البحثي،وفي مقدمتهم إدارة تحرير المجلة برئاسة د. هبة نصار رئيس تحرير المجلة وفريق عملها المتميز من المدرسين المساعدين باكينام فكري ورامي مجدي ومنى نصر.