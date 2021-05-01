دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان.. الصائم لا ترد دعوته

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان، يبحث الكثير من المسلمين اليوم السبت، عن دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان، ليكثروا من ترديده لينالوا الثواب والأجر الوفير.

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

اللهم وفر حظي ببركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، يا هادًيا إلى الحق المبين .

دعاء التاسع عشر من رمضان

الدعاء الذي يتشهر على الألسنة، في هذا اليوم، هو: «اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِيًا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ».





دعاء شهر رمضان

اللهم إني اسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين واغننا من الفقر.

يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر..

اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، عند بابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تُغنني بها عن رحمة من سواك، واغنني بفضلك عمن سواك.

دعوة الصائم في رمضان

وحث النبى -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان، لما يحمله من أجر عظيم ويبقى الدعاء في شهر رمضان المعظم من أهم الأشياء التي يداوم عليها الصائمون، وذلك لما في هذا الشهر الفضيل من روحانيات واستجابة مؤكدة للدعاء تكريمًا من رب العالمين لشهر رمضان عن سائر الشهور.

ورى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الترمذي (2525) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2050)