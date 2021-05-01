عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان.. الصائم لا ترد دعوته

دعاء اليوم التاسع
دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان، يبحث الكثير من المسلمين اليوم السبت، عن دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان، ليكثروا من ترديده لينالوا الثواب والأجر الوفير.

دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان

اللهم وفر حظي ببركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، يا هادًيا إلى الحق المبين .

 

دعاء التاسع عشر من رمضان

الدعاء الذي يتشهر على الألسنة، في هذا اليوم، هو: «اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِيًا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ».

 

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان وأهم الأدعية في الشهر الكريم

دعاء الجمعة الثالثة من شهر رمضان.. يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ

دعاء شهر رمضان

اللهم إني اسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.
اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين واغننا من الفقر.
يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر..
اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، عند بابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تُغنني بها عن رحمة من سواك، واغنني بفضلك عمن سواك.

 

دعوة الصائم في رمضان

وحث النبى -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان، لما يحمله من أجر عظيم ويبقى الدعاء في شهر رمضان المعظم من أهم الأشياء التي يداوم عليها الصائمون، وذلك لما في هذا الشهر الفضيل من روحانيات واستجابة مؤكدة للدعاء تكريمًا من رب العالمين لشهر رمضان عن سائر الشهور.

ورى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الترمذي (2525) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2050)

 

 

دعاء اليوم التاسع عشر رمضان الدعاء دعاء شهر رمضان دعوة الصائم

ترشيحاتنا

13 دعاء يجلب الرزق سريعا في الصباح بأواخر رمضان.. رددها قبل النوم

تقارير: التعاقد مع نيمار أولوية برشلونة في الميركاتو الصيفي

مش عاوز حد يزعل مني.. المهدي سليمان: اعتذرت لإدارة بيراميدز

الموضوع أكبر منها|مصطفى بكري يعلق على مزاعم تقصير وزيرة الصحة في أزمة كورونا

ماحطتلهاش خطوط حمراء.. حمدي الوزير يكشف ماذا تعمل ابنته الكبرى

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

بـ القاضية ممكن .. خالد الغندور يسخر من تعادل الأهلي أمام الجونة

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

في العناية المركزة|عمرو أديب يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز وسمير غانم الصحية

حوار ضاحك بين الرئيس السيسي وأحد المواطنين على الطريق الدائري

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

بعد إخماد حريق كنيسة مار مينا.. التحقيقات الأولية تكشف تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ