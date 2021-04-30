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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروحانيات رمضانية..جامعة الدلتا التكنولوجية تقيم مسابقة دينية

جامعة الدلتا التكنولوجيا
جامعة الدلتا التكنولوجيا

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا تنظيم مسابقة ثقافية دينية لطلاب الجامعة وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية .

 


أعلن الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن الجامعة حريصة على إتاحة الأنشطة الطلابية أمام الطلاب ولكن وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، وأن هناك العديد من الأنشطة الطلابية التى تم انطلاقها بالجامعة.

 


أكد الدكتور الخولى إن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط بل هى أيضا مكان لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وأن المسابقة الثقافية الدينية التى أطلقتها الجامعة تأتى فى إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعى الديني لهم، حيث تهتم الجامعة بمختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية مما يساعد على اكتشاف مواهب الطلاب ،وترسيخ القيم والمعتقدات لديهم.
 

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وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

 

وطلبت الجامعة من الطلاب بضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات، منوهة إلى أنها لا تدخر جهدا في سبيل المحافظة على صحة جميع المنتسبين إليها، متمنية بدوام الصحة والعافية وبالتوفيق لجميع الطلاب.
 

كشفت هدير عاطف ، المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية عن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال شهر رمضان بالجامعة .

 

وأضافت ، إنه تم تنظيم مسابقة للياقة البدنية ، كما تم عمل معرض فني للطلاب ، إضافة إلى العديد من دورات كرة القدم ، وغيرها من الأنشطة الأخرى .

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وأكدت المتحدث باسم جامعة الدلتا التكنولوجية على أن الجامعة تراعي تطبيق كافة التدابير الوقائية ، وإلزام الجميع بها ، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .


وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تتم بأعداد محددة ، منعا للتكدسات والتجمعات بين الطلاب ، إضافة إلى قيام الجامعة بإنشاء العديد من الأسر الطلابية في كافة الأنشطة .

 

جامعة الدلتا تقيم مسابقة ثقافية

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جامعة الدلتا التكنولوجية مسابقة الثقافية الدينية شهر رمضان الدكتور علوي الخولي اخبار التعليم

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