رامز جلال محتار مع كابتن طارق يحيى : بضربه ومش حاسس .. فيديو

وقع الكابتن طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الجمعة من برنامجه «رامز عقله طار» الذي يعرض عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وسخر رامز جلال قائلا:" من نوادر طارق يحيى تخيل يا مؤمن بيسأل الضيف أمك تقربلك أيه، ومرة تانية سأل لاعب متجوز من 3 شهور قاله عندك عيال؟.

وتابع رامز جلال سخريته من طارق يحيى قائلا:" محروم يا جماعة، زمان لما كان بياخد بطولة بياخد ساندوتش حلاوة بالقشطة".

وخلال الجولة داخل مدينة الملاهي، مارس طارق يحيى لعبة "البينت بول" واختبئ رامز جلال خلف ستار، وبدأ ضرب طارق يحيى دون أن يشعر بالضربات.

واحتار رامز جلال من أمره قائلا:" أعمل أىه بضربه ومش حاسس".

وتقوم فكرة برنامج رامز عقله طار على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة. وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.