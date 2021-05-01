سيارة تيسلا مغطاة بالذهب للبيع بسعر خيالي .. صور

تيسلا موديل S بلايد بلس tesla model s plaid plus

تعتبر السيارة تيسلا موديل S بلايد بلس tesla model s plaid plus أغلى سيارة يمكنك الحصول عليها من شركة تيسلا S بسعر يقارب 170,000 دولار وها هي شركة Caviar Royal Gift تعرض سيارة تيسلا الأغلى مع لمسات من الذهب عيار 24 قيراط بسعر 299,999 دولار .

تقول شركة شركة Caviar Royal Gift أن المقصورة تحصل على لمسات ذهبية، حيث تأتي بعجلة قيادة مطلية بالذهب، ويذكر أن سيارة تيسلا يتوقع أن يتم إطلاقها في منتصف عام 2022، وسوف تنتج Caviar Royal Gift منها 99 نسخة فقط، ويطلق عليها اسم موديل S Excellence 24K.

شركة Caviar Royal Gift تصنع أجهزة آيفون مخصصة للأثرياء والمشاهير، وتستند السيارة الجديدة إلى تيسلا موديل S بلايد بلس التي لم يتم إطلاقها بعد، والتي تقول تيسلا أنها تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 1.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/س، ويُمكنها قطع مسافة 837 كم بشحنة واحدة.

تصف شركة Caviar Royal Gift سيارتها tesla model s plaid plus بأنها أفضل سيارة كهربائية في العالم تتحول لسيارة فاخرة حقيقية، حيث تأتي بطلاء اسود لامع مع لمسات ذهبية، حيث تأتي السيارة مغطاة بذهب بنقاوة 999.9 جزيء ذهب لكل ألف جزيء، ويُغطي الذهب الشبك الأمامي والعتبات الجانبية ومرايا الرؤية الخلفية والمصد الخلفي والأمامي وغيرهم.