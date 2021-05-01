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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اقتصاد القاهرة: انطلاق امتحانات "الميد تيرم" بعد العيد .. وإقامتها بهذه الطريقة

جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن موعد انطلاق امتحانات "الميد تيرم" بالكلية وكيفية إجرائها.


وأوضح "السعيد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن امتحانات "الميد تيرم" من المقرر أن تعقد بعد عيد الفطر المبارك .


وأضاف، أنها ستكون "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" لمنع التجمعات بين الطلاب بمقر الكلية ، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ، ولمنع انتشار فيروس "كورونا" بينهم.

 

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وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال هذه الفترة تكون أيضا "أونلاين" من خلال منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، حيث توافق الكلية على إقامة الأنشطة الإلكترونية .


ونوه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن هذه الأنشطة تتمثل في الفردية مثل الثقافية والفكرية ، إضافة إلى طرح العديد من الندوات الاليكترونية للطلاب على المنصة الإلكترونية.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة امتحانات الميد تيرم عيد الفطر المبارك المنصة الالكترونية

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