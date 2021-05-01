محافظ أسيوط يهنيء البابا تواضروس وأساقفة ورؤساء الطوائف المسيحية بـ عيد القيامة

بمناسبة عيد القيامة المجيد

أرسل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقيات تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



كما أرسل المحافظ برقية تهنئة مماثلة الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك بمصر بمناسبة العيد.

واجرى اتصالا تليفونيا بالدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر للتهنئة بالعيد، مقدمًا لهم خالص التهاني لهم ولشعب الكنيسة بهذه المناسبة وبأعياد الربيع مؤكدا على وحدة الشعب المصرى وتلاحمه لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية والنهوض ببلدنا الغالي مصر ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.



كما أجرى محافظ أسيوط عدة اتصالات تليفونية بجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والإخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ومنع التجمعات وإلغاء الاحتفالات وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأجرى المحافظ اتصالا تليفونيا بالانبا لوكاس اسقف مطرانية الاقباط الارثوذوكس بأبنوب والفتح واسيوط الجديدة والانبا برسوم اسقف مطرانية الاقباط الارثوذوكس بديروط والانبا اندراوس أسقف مطرانية الاقباط الارثوذوكس بأبوتيج وصدفا والغنايم والانبا توماس اسقف مطرانية القوصية والانبا بيجول أسقف الدير المحرق والانبا يوأنس أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط والبدارى توابعهما والأنبا والأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط ، كما أجرى اتصالا بالأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط والقس باسم عدلى راعى الكنيسة الانجيلية الأولى بأسيوط والقس رفيق ثابت راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط ، مقدما التهنئة لجميع الاساقفة ولجميع الآباء والكهنة وشعب الكنيسة بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.



كما قدم محافظ أسيوط التهنئة للنائبة هند جوزيف والنائبة مريم القمص عضوتا مجلس النواب – خلال اتصال تليفونى – للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد كما هنأ أعضاء المجلس الإنجيلي العام بهذه المناسبة.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وخاصة خلال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع "شم النسيم" والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " والابتعاد عن أماكن التجمعات.

وأعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".