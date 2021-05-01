ضياء السيد يكشف عن سر غيابه عن حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي

كشف ضياء السيد المدير الفني لـ فريق سيراميكا كليوباترا ونجم الأهلي السابق عن سر غيابه اليوم عن حفل وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ ابارك للنادي الأهلي على وضع حجر الأساس للاستاد الحلم لكل جمهور النادي العظيم وأشكر مجلس الادارة على الدعوه الكريمة واعتذر عن الحضور لسفر خارج القاهره كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم ”

يستعد فرع الأهلي بالشيخ زايد لاستقبال هذا الحدث التاريخي، حيث قامت الإدارة التنفيذية للنادي بإعداد خيمة عملاقة، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية مميزة قبل بدء احتفالية الإعلان عن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.



يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماعه الذي جرى الأحد الماضي عن الحصول على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.



وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية، بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.