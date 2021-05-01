ضياء السيد يكشف عن سر غيابه عن حفل وضع حجر أساس استاد الأهلي
كشف ضياء السيد المدير الفني لـ فريق سيراميكا كليوباترا ونجم الأهلي السابق عن سر غيابه اليوم عن حفل وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ ابارك للنادي الأهلي على وضع حجر الأساس للاستاد الحلم لكل جمهور النادي العظيم وأشكر مجلس الادارة على الدعوه الكريمة واعتذر عن الحضور لسفر خارج القاهره كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم ”
يستعد فرع الأهلي بالشيخ زايد لاستقبال هذا الحدث التاريخي، حيث قامت الإدارة التنفيذية للنادي بإعداد خيمة عملاقة، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية مميزة قبل بدء احتفالية الإعلان عن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماعه الذي جرى الأحد الماضي عن الحصول على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية، بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.