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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا مع عيد العمال .. محافظ الإسكندرية يدشن مبادرة مهنتك مستقبلك

صدى البلد

افتتح محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، اليوم السبت، أول سيارة متنقلة بالمحافظة لتعليم الحرف اليدوية بمنطقة حوض عشرة، بالمنتزه، شرق الإسكندرية، ضمن مبادرة" مهنتك مستقبلك"، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت رعاية النائب محمد الحمامي، عضو مجلس النواب.

 

ودشن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مبادرة «مهنتك.. مستقبلك» بالمحافظة، لتدريب وتأهيل الشباب مجاناً، من خلال وحدة تدريب متنقلة داخل سيارة مجهزة بمعدات وأجهزة التدريب المتنوعة، لتقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة. 

 

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وتعد السيارة وحدة تدريب كاملة تجوب المحافظة، ولاسيما بالقرى والنجوع. وتحتوي على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وغيرها.

 

 وأكد الشريف ، أن المبادرة تعد تجسيدا عمليا لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

 

وأشار إلى أن المبادرة بمثابة مشروع متكامل حيث تعمل على تدريب الشباب مهنيا، ما يساهم بدوره في خلق فرص عمل بالمشروعات الصناعية، لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة. لافتاً إلى المهن التي يتعلمها الشباب في المبادرة أكثر احتياجا في سوق العمل على مستوى الجمهورية. 

 

من جانبه، أوضح وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، أن المبادرة تقوم على التدريب على مهن «التفصيل والخياطة» لمدة شهرين، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة. وذلك بمعرفة مدربين مؤهلين من ذوي الخبرات تم اختيارهم من قبل الإدارة العامة لمراكز التدريب المهني بالمديرية. 

 

وتابع: " مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عاما، ويتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم ليكونوا أصحاب أعمال ومشروعات، والهدف من المبادرة هو توفير حياة كريمة لجميع الشباب.

 

وقال النائب محمد الحمامي إن المهن الموجودة في المبادرة تعتبر من أكثر احتياجا في سوق العمل حيث تدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل من خلال وحدة التدريب المتنقلة الموجودة في ريف المنتزه وفقًا لبرنامج تدريب محدد وجدول زمني يستطيع الشاب المتدرب بعدها امتهان مهنة جديدة وبدء مشروعه الخاص.

 

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة التنمية والاستثمار للاقتصاد المصري، مؤكدًا تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، حيث يتم تسليم المتدربين الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

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