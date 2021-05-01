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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 900 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

صدى البلد

قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة ، إنه تم توزيع  900 كرتونة سلع غذائية ومستلزمات رمضان علي الأسر الأولى بالرعاية بكوم حمادة و بدر و الدلنجات بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية  بمناسبة قدوم شهر رمضان  واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أهمية المبادرة الرئاسية حياه كريمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

محافظ البحيرة الأورمان البحيرة جمعية الاورمان التضامن الاجتماعي

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