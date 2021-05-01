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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لقاح فايزر

دراسة: لقاح فايزر يحمي من متغيرات فيروس كورونا الجديدة

صدى البلد

زعمت دراسة أن لقاح فايزر المضاد لكورونا سيحمي من متغيرات كورونا  لأنه ينتج مثل هذه الاستجابة المناعية الهائلة.

 

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، درس الباحثون في إمبريال كوليدج لندن تأثير جرعة واحدة من حقنة فايزر ضد أنواع مختلفة من الفيروسات ووجدوا أنها توفر حماية واسعة.

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 على الرغم من ضعف الاستجابات بعد ضربة واحدة في الأشخاص الذين لم يصابوا بكورونا من قبل ، فإن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس في الماضي رأوا مستويات  هائلة  من المناعة ويمكن اعتبارهم آمنين تمامًا، من مرض خطير، حيث يأمل العلماء أن يكون لجرعتين من اللقاح نفس التأثير.

 

 كانت هناك مخاوف من أن المتغيرات في جنوب إفريقيا أو البرازيل أو الهند أو حتى كينت يمكن أن تجعل اللقاحات أقل فعالية وتطيل أمد الوباء أكثر.

 

 لكن العلماء يقولون الآن إن استجابة الجسم للقاح فايزر قوية جدًا لدرجة أنه يطور مناعة من المحتمل أن تكون جيدة بما يكفي لمحاربة أي سلالة من الفيروس.

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