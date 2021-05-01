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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سهرات رمضانية وأمسيات ثقافية بفروع ثقافة بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد، ضمن فعاليات ليالي رمضان بمختلف مواقع الفرع وفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم السبت.

 

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة قافلة رمضانية بمركز شباب عثمان بن عفان، تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان" فوائد الصيام للروح والجسد" حاضرها أحمد السعيد إبراهيم وتحدث فيها عن معنى الصيام وفوائده لجسم الإنسان وتأثيره على الصحة النفسية، بجانب عرض فنون شعبية لفرقة التلقائيين بالفرافرة، ومسابقة للمواهب بجوائز فورية.

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بينما نظمت مكتبة شرق بولاق سهرة رمضانية تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "الصوم صحة جسدية" حاضرها الكاتب محمد رجب، تحدث فيها عن فوائد الصيام الدينية وكيف يشفع الصيام لصاحبة يوم القيامة وأنه كفارة الخطايا والذنوب، منوها لفوائد الصيام الدنيوية والاجتماعية إلى جانب فقرة إنشاد للمنشد محمد فداوى قناوى وورشة فنون تشكيلية للأطفال.

 

وواصل قصر ثقافة الطفل بالخارجة تنفيذ فعاليات ورشة الأشغال اليدوية لأشكال متنوعة من الشنط بخيط المكرمية تدريب نهى سليم.

من ناحية أخرى أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمديرية الشؤن الصحية بمحافظة الوادي الجديد، المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، اليوم السبت، عن رصد ٤٥ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا خلال الاسبوع المنقضي ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٦٧٤حالة إيجابية منذ يناير الماضي تعافي منهم ٤٤٢ حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة حالة واحدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٥٥حالة وفاة.

وأعلنت، المحافظة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، عن سرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بمراكز تلقي اللقاح بالمراكز، بالإضافة إلى سرعة التوجه لأقرب مستشفى في حالة ظهور أي أعراض إصابة بالفيروس والحرص في التعامل مع المخالطين والالتزام بإجراءات العزل المنزلى.

وحذرت المحافظة، من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات، التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

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