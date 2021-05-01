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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو لجنة الصحة بالنواب : وصول خمسة تانكات أكسجين جديدة لمستشفيات الفيوم

انابيب اكسجين
انابيب اكسجين

أعلنت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مستشفي الصدر والحميات بمحافظة الفيوم اسقبلت مساء اليوم السبت عدد خمسة تانكات أكسجين إضافية بسعة جرى توريدهم من وزارة الصحة، لمواجهة الزيادة في عدد المصابين بكورونا.

 

وأكدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم أنه بالفعل وصل الخزان الجديد للمستشفى، وحاليا يتم العمل لتركيبة على القاعدة الخرسانية التى تم إعدادها لهذا الغرض، وتقدمت بخالص الشكر للدولة المصرية بأجهزتها المعنية لسرعة الاستجابة لاتصالاتها حيث أنه نظرا لتزايد اعداد الحالات وحاجة محافظة الفيوم لرفع عدد الأسرة بالمحافظة،، مما يستلزم تركيب تانكات جديدة للاكسجين.



وأوضحت النائبة في إطار التواصل السريع والتنسيق مع الدكتور أحمد الأنصاري  محافظ الفيوم و الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة ووزارة الصحة والجهات التنفيذية وتمت الاستجابة السريعة بعد عدة اتصالات وبحمد الله واهتمام الدولة المصرية الرائع  وتماشيا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل الدعم لصحة المواطن المصري  والتواصل بين النائب وممثلي الدولة.

 

وأشارت دكتورة ميرفت عبد العظيم عوض لجنة الصحة بمجلس النواب أنه بعد وصول تانكات إضافية لمستشفي الفيوم العام ومستشفي الصدر جاري إنهاء إجراءات وصول تانكات لمستشفيات سنورس وابشواي التامين الصحي خلال أيام مما سيوفر طاقات استيعابية جديدة لمستشفيات العزل  وينهي أي أزمات محتملة في هذا الشأن.

محافظة الفيوم وزارة الصحة كورونا الرئيس عبدالفتاح السيسي التأمين الصحي

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