الحكومة تقترض 47.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع .. لهذا السبب

خفضت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي من حجم اقتراضها من الجهاز المصرفي لتدبير الفجوة التمويلية لهذا الأسبوع بمعدل مليار جنيه عن الأسبوع الماضي .

وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ عبر وزارة المالية؛ الاقتراض من البنوك ، للسيطرة على عجز الموازنة العامة والوفاء بالالتزامات الحكومية.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية تلقي "صدى البلد" نسخة منه؛ عن وصول حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ 47.5 مليار جنيه بعد أن كانت 48.5 مليارا في الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة المالية؛ أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.

أوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.

ومن المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحًا أنه سيتم بيع أجلي 91 و 273 يومًا اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 18.5 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يومًا بقيمة 17.5 مليار جنيه .



وقالت الوزارة إنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقي 5 و 10سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه اعتبارًا من غدٍ الاثنين.