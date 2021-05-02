القانون يحظر تداول مستحضرات زيادة وإنقاص الوزن دون تصريح من وزارة الصحة

تعتبر جودة الغذاء وسلامته الصحية من أهم المتطلبات الواجب توافرها في المنتجات الغذائية المطروحة بالأسواق، حيث تشرف وزارة الصحة على المواصفات القياسية لهذه المنتجات، وتحدد شروط تداولها من أجل الحفاظ على سلامة الصحة الجسدية للمواطنين، وفي هذا السياق حدد قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها آليات استيراد وتصدير وطرح هذه المنتجات سواء بشكل محلي أو دولي.

ويستعرض «صدي البلد» أهم الشروط الواجب توافرها حال تداول المنتجات الغذائية في الأسواق التجارية ، وذلك في السطور التالية :

- يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه.

- يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتريولوجية لهذه المواد الغذائية.

وأشارت المادة (13) إلي أنه يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه، أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلية فى تحضيرها أو المضافة إليها.

- يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة،وفقا للمادة (14).

وحظرت المادة (14 مكرر)، تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال. المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لإنقاص وزن الجسم. لمستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم. المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.

ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها".