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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكه تكه.. عمرو مصطفى مع الكينج محمد منير.. شاهد

منير وعمرو مصطفى
منير وعمرو مصطفى

نشر الملحن عمرو مصطفى، صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "في بوك" جمعته بالملك محمد منير"
وعلق "عمرو مصطفى" على الصورة ، قائلًا: "#تكه_تكه#٥٠٠_٥٠٠". نالت اعجاب متابعيه.

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IMG_٢٠٢١٠٥٠١_٢١٢٥٢٤


وحلّ الملحن  عمرو مصطفى ضيفاً  على برنامج "العرافة"، وتحدث عن العديد من المراحل في حياته وكشف عن الأمور المتعلقة بعلاقاته مع الفنانين .

وكشف مصطفى عن العديد من الأسرار حول علاقته بالفنان عمرو دياب، قائلاً: “عمرو دياب نجح بسبب أعمالي"، 

وأشار خلال حديثه إلي أن الفنان تامر حسني مازال أمامه طريق طويل، ورأي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي فيه مجاملة.
وقال عمرو مصطفى إنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية ، و كان في إجازة لمدة عام ونصف لكي يكون بجانب أولاده في فترة المراهقة.

 

الملحن عمرو مصطفى برنامج العرافة موقع التواصل الاجتماعي عمرو مصطفى منير محمد منير عمرو دياب

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