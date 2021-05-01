هافيرتز يتوهج .. ملخص فوز تشيلسي على فولهام في الدوري الانجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزاً ثميناً ومستحقاً على حساب فولهام، بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، على ملعب " ستامفورد بريدج ".

سجل تشيلسي هدف التقدم عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 10، بعد كرة طولية استلمها ماونت ببراعة ثم مرر كرة الى هافيرتز الذي سددها في الشباك.



وفي الدقيقة 49 سجل كاي هافيرتز الهدف الثاني للبلوز والثاني له، بعد تمريرة بينية من فيرنر وصلت الى هافيرتز الذي سدد كرة أرضية في الشباك.

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز الى 61 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد فولهام عند النقطة 27 في المركز الثامن عشر.