3 فرص خطيرة من الإسماعيلي على مرمى الإنتاج الحربي

انطلقت صافرة حكم مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي، في صحوة مميزة من لاعبي الدراويش، ووصلوا لمرمى الإنتاج، من خلال “الرِّتم السريع” الذي نشهده من أبناء إيهاب جلال في بداية اللقاء.



وأهدر الإسماعيلي فرصتين، في الدقائق الأولى من عمر المباراة، وحاصر الإنتاج الحربي في منطقة جزائهم.



وأنقذ القائم الأيسر، مرمى الإنتاج الحربي، في الدقيقة 8 من عمر المباراة؛ بعد توغل أحمد مصطفى، لاعب الإسماعيلي، وسدد كرة رائعة، ارتطمت بالقائم، وخرجت من الملعب.

تشكيل الإسماعيلي:



حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: مصطفى فارس، محمد عمار، مروان صحراوي، محمد هاشم.

خط الوسط: محمد عادل، محمد حسن، محمد صادق، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى.

خط الهجوم: شكري نجيب.

جدير بالذكر أن الدراويش يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير من ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة.