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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إجراءات إحترازية.. قداس عيد القيامة فى كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد بدون مصلين

قداس عيد القيامة
قداس عيد القيامة

أقيم مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بجميع كنائس الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد ، وسط إجراءات إحترازية مشددة وتم منع تواجد للمصليين من شعب الكنيسة وإقتصار القداس على كهنة كل كنيسة والشمامسة في ضوء التصدي لإنتشار فيروس كورونا.

وشهدت كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية ببورسعيد والتابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة إقامة القداس ، الذي ترأسه القمص بولا سعد وكيل المطرانية وكاهن الكنيسة ، والقس بيمن صابر ، والقس أرميا فهمي ، بجانب شمامسة الكنيسة من الأطفال والشباب

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وشهدت الشوارع المحيطة بالكنيسة حالة من الاستنفار الأمني المكثف من رجال الأمن تحسبا لأي شئ ،كما تم إغلاق الشوارع المؤدية لكنيسة الأنبا بيشوي وجميع كنائس المحافظة ، وتم التأكد من هوية جميع الحضور ، مع إستمرار حالة الإستنفار الأمني من قبل القداس وأثنائه وحتى الإنتهاء من القداس تماما.
وعلى جانب أخر تم قياس درجة الحرارة لكل الشمامسة والمتواجدين داخل كنيسة الأنبا بيشوي ، وإرتدي الجميع الكمامات ، وتم التشديد على إرتداء الكمامات أثناء التواجد في الكنيسة.
وشهدت الكنيسة قبل إقامة القداس تعقيم شامل لجميع أرجائها حرصا على صحة الجميع للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه توجه القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالتهنئة للجميع بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يرفع  الوباء والبلاء ويحمي الجميع من الفيروس اللعين.

وأكد القس أرميا  أن الإيبارشية ببورسعيد تعتذر عن إستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد نظرا للظروف الحالية ، طالبا من الله أن يحفظ الجميع وأن يعم السلام.

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