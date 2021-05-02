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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: على إثيوبيا عدم تجاوز الخط الأحمر.. ومفتي الجمهورية للمصريين: لا تنشغلوا بمواقع التواصل الاجتماعي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى يكشف عن إرهابي خطير هارب من مصر فترة المعزول مرسي|فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه لا يمكن أن يؤتمن أى عضو بجماعة الإخوان الإرهابية، معقبا:" ممكن يبيع أبوه عشان مصلحته". 

أحمد موسى: على إثيوبيا إدراك عدم تجاوز خط أحمر يحدده الرئيس السيسي

استعرض الإعلامى أحمد موسى، مقالا للسفير المصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية معتز زهران بشأن سد النهضة الأثيوبى، وصفا المقال بأنه تحذير شديد اللهجة.

في مقال|أحمد موسى يكشف تحذير سفير مصر لـ أمريكا بشأن سد النهضة

استعرض الإعلامى أحمد موسى، مقالا للسفير المصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية معتز زهران بشأن سد النهضة الإثيوبى، واصفًا المقال بأنه تحذير شديد اللهجة.

نسل الأغراب.. محمد سامي: محمد رمضان تخلى عن فكرة المشاركة في عمل بطولة نجمين

قال المخرج محمد سامي، إنه لم يتخلَّ عن أو يبيع محمد رمضان مطلقا، من أجل أحمد السقا، في مسلسل “نسل الأغراب”.

اتجوزت 15 مرة عرفيا وكهربا صفقة فاشلة.. تصريحات مجدي عبدالغني لشيخ الحارة

حل الكابتن مجدى عبد الغني ضيفا علي المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات

موافى: يجب تناول 3 وجبات فى رمضان لمن تجاوز الـ 35 سنة..فيديو

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، نصائح مهمة لمن هم فوق سن الـ 35 سنة.

الدكتور حسام موافي يقدم روشتة علاج مرض السكري أهمها الحركة والغذاء والدواء

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، روشتة لعلاج مرض السكري.

حسام موافى: لو البول يسبقك البس بامبرز وصلاتك تجوز بيه لو مبلول

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الإصابة بالمثانة العصبية.

شوقي علام يدعو الجميع إلى عدم الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي

دعا الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، الجميع إلى عدم الانشغال بمواقع التواصل الإجتماعى خلال الـ 10 الأواخر من رمضان،مطالبا بتقليل استخدامها إلا للضرورة القصوى.

400 ألف إصابة يوميا .. مشاهد مأساوية من الهند بعد تفشي كورونا.. فيديو

تفاقمت أزمة جائحة كورونا في الهند، خلال الأيام الماضية، وسجلت  الهند أرقام قياسية في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا على مستوى العالم.

 

 

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