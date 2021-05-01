نسل الأغراب.. محمد سامي: محمد رمضان تخلى عن فكرة المشاركة في عمل بطولة نجمين

قال المخرج محمد سامي، إنه لم يتخلَّ عن أو يبيع محمد رمضان مطلقا، من أجل أحمد السقا، في مسلسل “نسل الأغراب”.



وأضاف محمد سامي، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"،: "أنا ومحمد رمضان اشتغلنا مع بعض أعمال ناجحة جدا، وتجمعنا صداقة متبادلة، واتبسطنا في الشغل مع بعض".



وتابع محمد سامي: "مع التجهيز لـ نسل الأغراب؛ كان هناك خلاف في وجهات النظر الفنية مع محمد رمضان، وفي البداية كان الاتفاق على أن يكون نسل الأغراب بطولة أحمد السقا ومحمد رمضان".

وأكمل محمد سامي: "أثناء تصوير مسلسل البرنس؛ كنت ماضي مسلسل أحمد السقا بتاع نسل الأغراب، ومحمد رمضان كان عارف إني ماضي على مسلسل نسل الأغراب مع أحمد السقا".

واستطرد محمد سامي: "كانت هناك خلافات في أمور فنية، ولقيت إن المسلسل مش هينفع يكمل بـ محمد رمضان وأحمد السقا، وقررت الالتزام بالتعاقد مع أحمد السقا"، مضيفا: "محمد رمضان تخلى عن فكرة المشاركة في عمل بطولة نجمين، وهذا أمر من حقه؛ لأنه يرغب في النجاح بأسلوبه الخاص".

