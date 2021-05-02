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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تكتشف جريمة قتل جديدة

صدى البلد

تغيّرت مشاعر كاميليا (دينا الشربيني)- مع الحلقة التاسعة عشر من مسلسل قصر النيل- نحو عائلة السيوفي، وبعدما نشرت صور نبيل السيوفي (نبيل عيسى) وهو يتعرض للضرب في إحدى المناطق الشعربية؛ لتشوّه صورته أمام المجتمع، شعرت بالندم تجاه تصرفها، خاصةً وأنها لم تر أي شيء سيء منه.
 

وطلب منير (عمرو السعيد) من كاميليا أن تكف عن التلاعب بعائلة السيوفي، وأن تغادر القصر وتترك كل ما فيه، ولكنها رفضت وتمسكت بالقصر كي تسترد حق والدها الذي قُتل غدرًا في مصنع العائلة، وحق والدتها التي اختفت في ظروف غامضة؛ بسبب فهمي السيوفي (تامر ضيائي).
 

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت كاميليا عن قاتل سوسن، الزوجة الأولى لـ فوزي (أحمد خالد صالح) عن طريق الصدفة، بعدما وجدت قلادتها الذهبية التي تحمل اسم فوزي في غرفة عايدة (ريهام عبد الغفور)؛ لتتأكد أن عايدة هي القاتلة، وفي الوقت نفسه اكتشف خالد نوح (أحمد مجدي) نفس السر؛ بعد قراءته مذكرات فهمي السيوفي، وعندما واجه عايدة بالحقيقة؛ أنكرت، وبذلك يسقط أعداء كاميليا واحدًا تلو الآخر، فهل ستستمر في الانتقام أم ستتراجع بعد شعورها بالندم؟.

مسلسل قصر النيل..دينا الشربيني بين الذهب والانتقام من السيوفي

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

مريم الخشت جريمة قتل صبرى فواز احمد خالد صالح مسلسلات صلاح عبد الله أحمد مجدى

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