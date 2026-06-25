بعد إصابة شقيقة أمير كرارة.. ماهى عوامل الإصابة بالبهاق

أثار تضامن الفنان أمير كرارة مع شقيقته تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا حيث أعلنت إصابتها بمرض البهاق وأنها مؤخرا بدأت تتقبل المرض وتعرف كيفية التعامل معه كجزء منها.

يعد مرض البهاق من الأمراض المزمنة التي تصاحب الإنسان مدى الحياة ولم يتمكن الطب حتى الآن من إيجاد علاج نهائي له ويسبب يقع بيضاء في أماكن مختلفة من الجسم.

ووفقا لموقع مايو كلينك يمكن أن يصاب أي شخص بالبهاق لكن وقد تكون أكثر عرضةً للإصابة به في الحالات التالية:

وجود تاريخ عائلي يشمل الإصابة بهذه الحالة.

ملامسة المواد الكيميائية المحتوية على الفينول بشكل متكرر ومباشر، وهي مادة موجودة في بعض مواد تنظيف الأطباق.