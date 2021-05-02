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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نقيب محامين جنوب القاهرة يهنئ الأقباط بـ عيد القيامة: شركاء في الوطن

نقيب محامى جنوب القاهرة
نقيب محامى جنوب القاهرة

تقدم  حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، بخالص التهاني للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط بمناسبة عيد القيامة ، متمنيا لقداسته موفور الصحة والتوفيق فى جهده وسعيه الدائم  لتعزيز روح الأخوة و الترابط وللحفاظ على الوحدة بين نسيج الأمة.


وقال حسن أمين في بيان له :" تهنئة من القلب للأحباء في الوطن و في القلب ، يهدي مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، بل و الجمعية العمومية بنقابة جنوب القاهرة إلى الإخوة الأقباط أحب و أسمى التهاني بعيد الميلاد المجيد، عيد المحبة و المودة و السلام على أرض مصر، الأرض المحبة للسلام التي تجمع بيننا نستظل جميعا بظلها و نبذل الغالي و النفيس من أجلها، كل عام و اخوتنا الأقباط بخير و محبة و سلام و عيد ميلاد مجيد".


وذكر حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن وأنه بالوحدة والترابط سيتحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

نقابة المحامين نقيب المحامين السيسي الاسكندرية عيد الميلاد المجيد

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