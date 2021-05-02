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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته .. محمد رشدي كان يعيش بـ 5 جنيهات في الشهر

محمد رشدى
محمد رشدى

تحل اليوم ذكرى رحيل المطرب الكبير محمد رشدي، والذي ولد في 20 يوليو 1928، ورحل عن عالمنا عام 2005 عن عمر ناهز الـ77 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيب بفشل كلوي والتهاب رئوي.

وكان قد حكى طارق محمد رشدي، ابن الفنان الراحل عن بداية مشوار والده  في ماسبيرو وأول أجر حصل عليه.

وحكى طارق خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والده في بداية مشواره كان يحصل على 8 جنيهات فقط كأجر، يعيش بـ 5 جنيهات منها، لأنه كان يعطي للملحن والشاعر الخاص به 3 جنيهات منهم، معقبًا: "يوم الثورة قالهم انا لو مشتغلتش النهاردة مش هلاقي حاجة اكلها".

حميد الشاعري وهلا رشدي يزوران الكينج محمد منير

يذكر أن من أشهر الأغاني التي قدمها محمد رشدي: "طاير يا هوا وعدوية وعلى الرملة ووكعب الغزال ومغرم صبابة يا ليلة ما جاني الغالي"، وشارك محمد رشدي في بطولة 6 أفلام وقدم العديد من الأغاني الوطنية، وكون محمد رشدي مع بليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي ثلاثيا فنيا ناجحًا، وكان

ذكرى رحيل عدوية مرض عبد الرحمن الستات ميعرفوش يكدبوا الفنان الراحل عبد الرحمن الأبنودى الأغاني الوطنية

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