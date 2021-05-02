في ذكرى وفاته .. محمد رشدي كان يعيش بـ 5 جنيهات في الشهر

تحل اليوم ذكرى رحيل المطرب الكبير محمد رشدي، والذي ولد في 20 يوليو 1928، ورحل عن عالمنا عام 2005 عن عمر ناهز الـ77 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث أصيب بفشل كلوي والتهاب رئوي.

وكان قد حكى طارق محمد رشدي، ابن الفنان الراحل عن بداية مشوار والده في ماسبيرو وأول أجر حصل عليه.

وحكى طارق خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والده في بداية مشواره كان يحصل على 8 جنيهات فقط كأجر، يعيش بـ 5 جنيهات منها، لأنه كان يعطي للملحن والشاعر الخاص به 3 جنيهات منهم، معقبًا: "يوم الثورة قالهم انا لو مشتغلتش النهاردة مش هلاقي حاجة اكلها".

يذكر أن من أشهر الأغاني التي قدمها محمد رشدي: "طاير يا هوا وعدوية وعلى الرملة ووكعب الغزال ومغرم صبابة يا ليلة ما جاني الغالي"، وشارك محمد رشدي في بطولة 6 أفلام وقدم العديد من الأغاني الوطنية، وكون محمد رشدي مع بليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي ثلاثيا فنيا ناجحًا، وكان