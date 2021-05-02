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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي علاء تعلق على ظهورها بمسلسل كوفيد 25

صدى البلد

علّقت المؤلفة إنجي علاء على ظهورها ضيفة شرف بالحلقة الثانية من مسلسل كوفيد 25 الذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف.

ونشرت صورة لها من العمل عبر حسابها على إنستجرام وكتبت: "سعدت جدًا بظهوري في الحلقة التالتة من مسلسل كوفيد-25 وسعدت أكتر بردود الأفعال اللي وصلت لي ويارب يكون ظهور خفيف عليكم وباقي الحلقات تعجبكم وتكون عند حُسن الظن وشكر خاص للمخرج أحمد جلال اللي بتشرف اني اظهر في ولو مشهد من أعماله.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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قنوات العرض  قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحًا.

قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.. قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة 5:30، و10:00 صباحًا.. قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحًا، و7:30 مساء، و3:00 عصرًا.. قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساءً، والإعادة 9:30 صباحًا. القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحًا. 

ميرنا نور الدين يوسف الشريف احمد صلاح حسني الفنان يوسف الشريف إيناس كامل راندا البحيري مسلسل كوفيد 25

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