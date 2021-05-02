بمشاركة أحمد حمدي.. مونتريال يتعادل مع كولومبوس في الدوري الأمريكي

ظهر المحترف المصري أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي في مباراته الأولى مع فريقه أمام كولومبوس ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي.

وخاض المحترف المصري مباراته الأولى كبديل، وشارك لاعب الأهلي بالدقيقة 64 في ظهوره الأول بقميص مونتريال في المباراة التي انتهت بالتعادل.

ورفع مونتريال رصيده من النقاط إلى خمس نقاط ليصبح في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن أتالانتا ونيجو إنجلاند إلا أن مونتريال يتفوق بمباراة.

وتحدث أحمد حمدي، لاعب الجونة المعار للدوري الكندي، عن تفاصيل انتقاله لنادي مونتريال.

وقال أحمد حمدي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إنه أنهي كل إجراءات إنتقال للدوري الكندي عبر فريق مونتريال.

وتابع: مونتريال فريق كبير ويمتلك شعبية كبيرة ويضم بين صفوفه نجوم كبار مثل يان كريكايتش نجم برشلونة السابق، بخلاف المدير الفني الفرنسي تيري هنري.