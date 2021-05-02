حكام مباراتي الأحد.. جهاد جريشة يدير لقاء الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن حكام مباراتي اليوم الأحد فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويلتقى فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد فريق الزمالك مع نظيره فريق بيراميدز على ملعب استاد القاهرة الدولي فيما يواجه فى نفس التوقيت فريق إنبي نظيره مصر المقاصة على ملعب استاد بتروسبورت.

جاءت قائمة حكام مباراتي اليوم الأحد على النحو الآتي: يدير مباراة الزمالك وبيراميدز الدولى جهاد جريشة حكما للساحة على أن يعاونه ثنائى المساعدين عمر فتحى وشهاب راشد وحكما رابعا سامح حسين وحكما للفيديو محمد الصباحي ومساعده محمود أبو الرجال.

فيما اسندت لجنة الحكام إدارة لقاء انبي والمقاصة إلى طاقم حكام مكون من : أحمد جمال حكما للساحة ويعاونه الثنائى محمد السيد وصلاح محمد عفيفي وحكما رابعا أحمد صلاح عبدالفتاح وحكما للفيديو خالد الغندور ومساعده مبروك نبيل.