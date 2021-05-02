هند صبري لـ صدى البلد : كل حلقة في هجمة مرتدة تعتبر فيلما مستقلا

عبرت الفنانة هند صبري عن سعادتها بالعمل مع الفنان أحمد عز في مسلسل هجمة مرتدة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت هند صبري في تصريحات لـ صدى البلد:"سعيدة بالعمل مع أحمد عز فنحن نستكمل المشوار بعد 20 عاما، وكل منا عمل على تطوير نفسه أكثر، وهو صديق عزيز وزميل أعتز به، وكنا نعمل سويا بمنتهى الأريحية والزمالة.

كشفت الفنانة هند صبري عن الأسباب التي حمستها للتواجد بمسلسل هجمة مرتدة الذى يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت هند صبري في تصريحات لـ صدى البلد: "تحمست كثيرا للعمل لأنه سيجمعني بالفنان أحمد عز، فهو ممثل يطوّر نفسه، وأحترم ما يقدمه، وتفانيه في عمله، إلى جانب أن العمل من إخراج أحمد علاء الديب، المخرج السينمائي الكبير، في أول مسلسل تليفزيوني له، والحقيقة أن كل حلقة من هجمة مرتدة تعتبر فيلما مستقلا، والإنتاج قدم كل ما نريده ليخرج العمل على أكمل وجه.

مسلسل هجمة مرتدة مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله أحمد عز شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل هجمة مرتدة على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.