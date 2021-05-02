حرب أهلية الحلقة 19.. باسل الخياط يواصل ابتزاز أروى جودة

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل حرب أهلية عددا من الأحداث الهامة، تضمنت مواجهة حادة بين نور “مايان السيد” ومريم “يسرا” بسبب إهمالها لها واهتمامها بابنتها تمارا “جميلة عوض”.

وذهبت مريم “يسرا” إلى والدة زياد وأخبرتها بأنها والدة “نور” وطلب زياد “محمود حجازي” من مريم خطبة “نور” .

وواصل يوسف “باسل الخياط” ابتزاز زوجته فريدة “أروى جودة” بالفيديوهات الخاصة بها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.