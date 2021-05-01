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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرب أهلية الحلقة 18.. باسل الخياط ينجح فى ابتزاز أروى جودة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة ١٨ من مسلسل “حرب اهلية” تصاعدا فى الاحداث نستعرضه من خلال السطور التالية..

ذهب يوسف “باسل الخياط الى ”فريدة" اروى جودة لاتمام اجراءات الطلاق.

واخبر يوسف “باسل الخياط” فريدة "اروى جودة بالفيديوهات التى قام بتصويرها لها .

وتراجعت “فريدة” اروى جودة فى ايه قرارها وعادت الى بيت يوسف “ باسل الخياط”.

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حرب أهلية الحلقة 17 .. باسل الخياط يطلق أروى جودة

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الأتربي، رمزى العدل.

جميلة عوض محمود حجازي المتحدة للخدمات الإعلامية أروى جودة حرب أهلية المخرج سامح عبد العزيز مسلسل حرب اهلية باسل خياط

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