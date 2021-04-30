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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرب أهلية الحلقة 17 .. باسل الخياط يطلق أروى جودة

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الـ ١٧ من مسلسل حرب اهلية عددا من الأحداث المثيرة نستعرضها من خلال السطور التالية..

أجبر يوسف "باسلالخياط" فريدة " أروى جودة على الطلاق بعد ذهابه لوالدها وطلب منه عدم قيام "فريدة" أرى جودة بخلعه.

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نجل صالح سليم يظهر لأول مرة مع زوجته يسرا في حرب أهلية

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حرب أهلية .. غيرة جميلة عوض تشتعل مجدداً


أحرجت ميريت عمر الحريري والدة محمود حجازي "زياد"، مايان السيد "نور"، وذلك بعدما تقابلا في منزل "زياد" بعد طلب والدته.

 

وشعرت "تمارا" جميلة عوض بالغيرة من "نور" مايان بعدما اطمئنت عليها "مري" يسرا وعلمت انها ستزور والدة زياد.

 

يدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

 

يسرا مسلسل حرب اهلية صالح سليم حرب أهلية اخبار الفن

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