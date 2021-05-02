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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حرب أهلية.. سر باسل خياط ينكشف

صدى البلد

اكتشف الجمهور في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حرب أهلية، السر وراء شر الطبيب النفسي يوسف (باسل خياط) وهو أنه مريض نفسي ويخضع للعلاج.

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حرب أهلية الحلقة 18.. باسل الخياط ينجح فى ابتزاز أروى جودة

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نجل صالح سليم يظهر لأول مرة مع زوجته يسرا في حرب أهلية


في نفس الوقت، يمضي يوسف في خطته للانتقام حيث يهدد زوجته بارسال الفيديوهات الخاصة بها إلى والدها والزعم أنها تصور نفسها وترسل الصور إلى رجال غرباء حتى يتسبب في موته ويحملها المسئولية، في الوقت نفسه يستعين بشقيق نور لسرقة طليقته مريم والتخلص من الأوراق التي تثبت العجز الجنسي لزوج نادين الراحل حتى تستطيع الاستيلاء على الورث بأكلمه.

حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، تأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

حرب أهلية مسلسل حرب اهلية الطبيب النفسى باسل الخياط دراما رمضان 2021 اخبار الفن

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