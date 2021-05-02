مسلسل حرب أهلية.. سر باسل خياط ينكشف

اكتشف الجمهور في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حرب أهلية، السر وراء شر الطبيب النفسي يوسف (باسل خياط) وهو أنه مريض نفسي ويخضع للعلاج.



في نفس الوقت، يمضي يوسف في خطته للانتقام حيث يهدد زوجته بارسال الفيديوهات الخاصة بها إلى والدها والزعم أنها تصور نفسها وترسل الصور إلى رجال غرباء حتى يتسبب في موته ويحملها المسئولية، في الوقت نفسه يستعين بشقيق نور لسرقة طليقته مريم والتخلص من الأوراق التي تثبت العجز الجنسي لزوج نادين الراحل حتى تستطيع الاستيلاء على الورث بأكلمه.

حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، تأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.