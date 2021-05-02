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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

التوسعة السعودية الثالثة.. الحرمين الشريفين يستعدان لاستقبال العشر الأواخر من رمضان

صدى البلد

وجه الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإجراء جولة تفقدية يرأسها، عبدالحميد بن سعيد المالكي، وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والمعارض والمتاحف، للتوسعة السعودية الثالثة والساحات المحيطة بها، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأكد المالكي، خلال الجولة جاهزية جميع الخدمات والمساحات التي تم تجهيزها، بالإضافة للمساحات السابقة من باب الاحتياط وفق الخطة المعدة لاستقبال المصلين في التوسعة لصلاة التراويح وصلاة التهجد في العشر الأواخر.

رافقه، خلال الجولة، مدير عام التوسعة السعودية الثالثة المهندس فارس المطرفي وفريق العمل , وثمن الوكيل ما شاهده من ترتيب وحسن إدارة وتعامل مع الملاحظات ومعالجتها في أسرع وقت.

ونقل لهم شكر الرئيس وما يأمله من مضاعفة الجهد في العشر الأواخر من رمضان وتحقيق توجيهات القيادة بتقديم أفضل الخدمات مع الحرص على الأخذ بالاحترازات والاشتراطات الوقائية. 

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المسجد الحرام المصلين العشر الأواخر شهر رمضان التوسعة السعودية الثالثة

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