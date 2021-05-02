سمع أذان الفجر وهو يجامع زوجته في رمضان .. الأزهر يوضح الحكم

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على السؤال الذي يشغل بال الكثير في شهر رمضان، بشأن الجماع بين الرجل وزوجته قبل أذان الفجر والاستمرار حتى بعد الاذان.

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو له، إن الأفضل أن يبتعد الإنسان عن هذا الأمر، وإذا حصل ذلك وسمع الزوجين اذان الفجر، عليهما التوقف فورا وقطع العلاقة.

وأشار إلى أن العلاقة لو استمرت بعد الأذان فهنا يجب القضاء والكفارة، وهو صيام شهرين متتابعين وإن كان الرجل مريض مرض يمنعه من الصوم فيطعم ستين مسكينا.

وأوضح، أن المرأة لا تجب عليها الكفارة، ويجب عليها القضاء، وهذا رأي الشافعية والحنفية فقط.

وذكر أن جمهور الفقهاء رأوا أن الرجل عليه القضاء والكفارة يكون واجبا لو استمرت العلاقة بعد أذان الفجر، ما عدا الحنفية الذين قالوا بأنه تجب القضاء فقط طالما كانت العلاقة استمرار فقط ولم تبدأ بعد أذان الفجر.