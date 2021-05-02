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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال على شراء كحك العيد بـ وسط البلد.. فيديو

صدى البلد

شهدت محلات الحلوى بمنطقة وسط البلد، إقبالا من المواطنيين على شراء كحك العيد تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وحذرت الحكومة من الازدحام لشراء الكحك ومستلزمات العيد لأن الازدحام يجعله بيئة مناسبة لتطور فيروس كورونا وانتشاره.

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طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

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قبل العيد.. طريقة تحضير البيتى فور فى المنزل


 وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الموجة الثالثة أشد من الموجتين الأولى والثانية، حيث يشهد شهر أبريل الحالى زيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا بمصر بنسب لافتة للنظر، بالتزامن مع الزيادة التى تشهدها دول العالم، ما يتطلب مزيد من الحرصمن قبل المواطنين وتنفيذ حزمة التعليمات والإجراءات التى صدرت مؤخرا والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والحصول على الخدمات المميكنة فى المنزل، وإن كان هناك ضرورة للخروج فيجب على الجميع ارتداء الكمامة والحرص على تعقيم الأيدي طوال الوقت لمنع تفشي الوباء.

وأشار إلى أن استمرار الوضع بهذه الصورة بالتهاون فى الالتزام بالتعليمات وعدم ارتداء الكمامة سيكلف الدولة المزيد من الأعباء بالإضافةإلى أن الأمر خطير على المواطنين أنفسهم، متابعا:" الجميع يجب أن يكون على قدر المسئولية فى هذه المرحلة الحرجة، وأن القرارات والتعليمات والإجراءات الاحترازية أن لم يتم ترجمتها في صورة قرارات على أرض الواقع لن يكون لها فائدة على الإطلاق".

 

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قبل العيد.. طريقة تحضير البيتى فور فى المنزل

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

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