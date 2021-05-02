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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 2-5-2021

أسماك
أسماك

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 مايو 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.


أسعار السمك بأنواعه

وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 22 إلى 24 جنيها، وتراوح سعر سمك البلطي نمرة "2" من 19 إلى 21 جنيها.

وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 120 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 نحو 38 جنيها.

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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها للكيلو، وسعر سمك المكرونة السويسى 80جنيها.

ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .

كما سجل المرجان2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

سجل سعر سمك الدنيس من 90 الى 120 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 120 جنيها .

أسعار الجمبرى

وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 470جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 360 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 250جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 160جنيها.

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