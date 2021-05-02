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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إغلاق الحدائق

بعد إغلاقها فى شم النسيم .. تعرف على موعد فتح حديقة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بإغلاق حديقة الحيوان والأرومان والأسماك وجميع الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال أعياد شم النسيم، منعا لانتشار فيروس كورونا .

وأكد الدكتور محمد رجائى مدير  حديقة الحيوان بالجيزة ، أنه سيتم اتباع تعليمات وزارة الزراعة بخصوص إغلاق الحديقة غدًا منعًا للتكدسات والازدحام ، موضحًا أن الحديقة تستأنف عملها يوم الثلاثاء المقبل ، معلقًا :"حتى أننا نستقبل الجماهير اليوم" .

وأشار «رجائى » خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن أى إغلاق للحديقة يخسرها مبالغ ضخمة ، ولكن «شم النسيم» هذا العام يحل فى رمضان، لذا فلا تخسر الحديقة الكثير لأنه من المتوقع إقبال ضعيف هذا العام .


وأضاف مدير حدائق الحيوان أن الحديقة ستتبع تعليمات مجلس الوزراء فى حال أى إغلاق فى الأعياد القادمة سواء فى عيد الفطر او الأضحى لأن صحة المواطنين أهم ، موضحًا أنه قرار الإغلاق جاء نتيجة تزايد أعداد مصابى كورونا .

بعد قرار الإغلاق في شم النسيم..الزراعة تكشف موعد فتح حديقة الحيوان |فيديو

وأوضح أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ أن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض ، كما يتم عمل خطة للعلاج لكل الحيوانات، ولدينا تحصينات تتم كل عام أو كل 6 اشهر على حسب احتياج الحيوان، أيضا تم التعاقد مع شركة نظافة خاصة للحرص على نظافة الحديقة بصفة دائمة .

وأضاف أن جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد أى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان ، وعلق :" سمعنا عن انتشار كورونا بين العائلة القططية فى بعض الدول ولكننا لم نجد أى أعراض حتى الآن ويتم فحصهم بشكل دورى فى الحديقة سواء للقطط أو النمور".

وقال إننا نحرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 4 ل 5 آلاف زائر يوميا ، حتى أننا نشترط دخول الزوار من البوابات بالكمامة معلقا :" بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر "، كما يتم تعقيم الحديقة والحيوانات يوميا .

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